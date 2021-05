En la U son conscientes del irregular momento: “Sabemos que estamos al debe”

Universidad de Chile visitará este domingo a Deportes Antofagasta por la séptima fecha del Campeonato Nacional y lo hará con la obligación de subir el nivel luego del pobre desempeño en el 1-0 sobre Santiago Wanderers.

Así al menos lo reconoció Pablo Aránguiz. “Somos un equipo grande que está en la mira de todos y está la obligación de estar peleando arriba. El fin nuestro es que cada fin de semana consigamos los tres puntos. Sabemos que estamos al debe“, expresó.

¿Cómo ve al plantel? “Está muy unido. En todas sus líneas la U está muy unida, todos estamos con el mismo horizonte y con el mismo objetivo. No tenemos margen de error si queremos pelear en la parte alta de la tabla”, complementó el volante, quien asoma como el eventual reemplazante del lesionado Marcelo Cañete.

“Me siento muy bien físicamente, el ‘profe’ (Dudamel) me dio la confianza de ir desde el inicio. Me siento capacitado para tomar ese protagonismo sabiendo que nos falta ‘Chelo’. Me siento capacitado y preparado”, cerró.