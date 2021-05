El calvario que vivió un ex jugador de la U por culpa de las crisis de ansiedad y pánico

Luis Fariña tuvo un breve paso por Universidad de Chile en el primer semestre de 2016. El argentino que usó la dorsal ’10’ disputó 11 partidos y no marcó por los azules en una etapa discreta que, a priori, se puede entender por la situación que este martes comentó en diálogo con Olé.

El volante de 30 años narró las dificultades que vivió por los episodios de “ansiedad y pánico” que atravesó en distintos pasajes de su carrera. “Al terminar la temporada en el Deportivo Aves de Portugal (2017-19), donde me fue muy bien, empecé a sentirme un poco raro en las vacaciones. Era una sensación que no conocía. Tenía a mi familia bien, en lo personal no había problemas, había trabajado mucho para que un club grande como Cerro Porteño se interesara en mí, pero a medida que pasaba el tiempo, eran cada vez más continuos las crisis de ansiedad y de pánico. Me agarraban una vez por semana, cada tres días o cuatro. Cuando llegué a Paraguay, me seguía pasando lo mismo”, dijo.

“Empecé a contarles a mis familiares y a mi representante. Encima, como era nuevo en el club, me daba vergüenza hablar eso con la gente que me había contratado hace una semana, pero bueno, arranqué con psicología, sin tomar nada. Como se me hacía muy difícil manejarlo, pasé a tomar medicamentos”, complementó el mediocampista, quien busca una nueva oportunidad en el profesionalismo.