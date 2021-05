"Si se cumplen todas las medidas...": ministro Delgado comentó posibilidad de albergar la Copa América 2021

La Copa América 2021 de Argentina y Colombia está en vilo. La frágil situación sanitaria que vive la nación trasandina a causa del Covid-19 y la ola de protestas que remecen al país cafetalero tienen a la Conmebol estudiando distintos escenarios para el evento.

Uno de ellos es que Chile sea la sede tal como sucedió en la edición 2015 y que terminó con la Roja en lo más alto del continente. El otro es que Paraguay, territorio donde está situado el organismo rector del fútbol sudamericano, lo reciba.

Este martes en medio de un punto de prensa, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se refirió a esta posibilidad. “Si lo llega a hacer o no, está por verse y me imagino que hay discusiones también que tienen que llevar a la Conmebol y a los países que eventualmente están siendo sedes oficiales y que tendrán que pronunciarse si pueden seguir siéndolo o no”, dijo.

¿En qué pie está el país para albergar el torneo más antiguo a nivel de selecciones? “Si se toma la decisión, tiene que primar obviamente el criterio de que Chile no puede hace un gasto al respecto, no puede invertir nada porque efectivamente no estamos en condiciones de tener ese debate. Hay que ver si la infraestructura deportiva así lo permite y que se cumplan todas las medidas sanitarias”, aseveró el jefe de Gabinete, quien de todas maneras abrió una puerta para llevarlo a cabo.

“Si se cumplen todas las medidas y Chile es una alternativa, podemos evaluar, tal como lo ha dicho la ministra (Cecilia Pérez, titular de Deporte), pero hoy no hay ninguna oferta oficial, son sólo trascendidos. Eso habla de que Chile ha hecho bien las cosas en el punto de vista sanitario”, cerró.