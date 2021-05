En Colo Colo no creen que haya “mala intención” por parte de los árbitros

Luego de su polémica expulsión ante Palestino y posterior absolución por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, este jueves Gustavo Quinteros sacó la voz y descartó “mala intención” por parte del arbitraje hacia Colo Colo.

Los dichos del técnico aluden a la controversia generada por la actuación de Fernando Véjar, quien no sancionó un penal a favor de los albos pese a revisar el VAR.

“Fueron errores arbitrales, y también ocurrieron en otros partidos que no son de Colo Colo, pero confío en la transparencia del fútbol chileno y ojalá esto no vuelva a suceder. Tuvimos la mala suerte de que nos tocó seguido, no creo que sea con una mala intención“, sostuvo.

El adiestrador, además, aseveró que el VAR “podría agilizarse” para que no se pierda tanto tiempo en la toma de decisiones. “Es una herramienta que puede agilizar, ayudar, aclarar jugadas dudosas y fundamentales para un partido. Espero que sea así. Si me preguntas en la jugada del último partido, ahí el VAR y las imágenes fueron muy claras y no se cobró esa infracción”, expresó.