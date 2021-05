Final de la UEFA Champions League cambió de sede y será con público

Durante la mañana de este jueves la UEFA confirmó que la final de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Chelsea, programada para el 29 de mayo a las 15 horas, se disputará finalmente en el Estadio do Dragao de Oporto (Portugal) y no en el Olímpico de Ataturk de Estambul (Turquía) debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

“Tras la decisión del gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista roja de destinos de viaje COVID-19, organizar la final allí habría significado que ninguno de los fanáticos nacionales de los clubes lo haría poder viajar al juego”, explicó la entidad.

Sobre la misma, aseveró que en el recinto luso habrá 6.000 hinchas. “Los aficionados de los equipos competidores podrán comprar entradas a través de los clubes de la forma habitual“, detalló.

Revisa los detalles a continuación.

The UEFA Champions League final between Man. City & Chelsea will be held at the Estádio do Dragão in Porto.#UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/mYmewt1hqH

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 13, 2021