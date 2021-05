Claudio Bravo “dejó la puerta abierta” a cualquier club en caso de un posible regreso a Chile

Si bien le queda un año de contrato con el Real Betis, es innegable consultarle a Claudio Bravo en qué club le gustaría cerrar su brillante carrera. El arquero de 38 años se siente con más vitalidad que nunca y en diálogo con Deportes en Agricultura, dejó la puerta abierta a un posible regreso al fútbol chileno una vez finalizado su vínculo en los europeos.

“Hay opciones de que sea en Chile. Hay posibilidad en Colo Colo, pero deben pasar varias cosas para llegar a un lugar. Hay que tener un espacio, que el técnico te quiera, que la institución te tenga en sus planes… pero yo no me cierro a ningún club en Chile porque soy profesional”, aseveró.

Bajo esa línea, ¿jugaría en la U? “Si me quieren en un lugar y se genera las condiciones, lógicamente que no me cierro. Obviamente en Colo Colo hay una posibilidad número uno, porque me inicié y soy hincha del club, pero si no necesitan arquero, no tendría la posibilidad”, expresó.