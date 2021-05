El capitán de la Roja mostró su preocupación por la Copa América y destacó el carácter de “Machete”

Claudio Bravo, arquero y capitán de la Selección Chilena, conversó con Deportes en Agricultura y se sumó a la preocupación por la Copa América que se realizará en Argentina y Colombia. La delicada situación sanitaria del Covid-19 en la nación trasandina y la crisis política-social que golpea al país cafetalero tienen en alerta a la Conmebol que tendría un plan de contingencia en caso de que el escenario se siga complicando.

“Lo veo con preocupación. Uno está pendiente de lo que pasa en Sudamérica. River Plate tuvo un montón de contagios y creo que no tienen arquero. El tema social en Colombia está difícil. Son condiciones complejas. Acá estamos pensando en el día porque hay cosas repentinas y no es fácil aventurarse más allá. Tenemos que prepararnos para el primer partido de la Selección, no pensaría en la Copa América. No se puede“, dijo.

“Estamos en el aire con los casos de los contagios en los clubes argentinos, y el tema social en Colombia, pero yo creo que no tenemos mucha injerencia, porque somos una parte entre los actores. Sería egoísta pensar que nosotros debemos decidir, porque hay mucha gente que depende del fútbol“, complementó el guardavallas, quien en la misma línea se refirió al proceso que ahora encabeza Martín Lasarte.

“La gente lo conoce, porque dejó buenas impresiones en Chile. Tiene mucho carácter, mucha energía y nos viene muy bien. A los más experimentados y a los que están comenzando. Cuando hay talento, no tiene problemas en darle oportunidades a los jóvenes. En Real Sociedad tuvimos el caso de (Antoine) Griezmann. Él era adolescente y estaba muy tapado, Lasarte lo vio y le dio opciones en unos amistosos. No volvió a salir más”, sentenció.