Paris Saint Germain pulverizó la ilusión de Guillermo Maripán en la Copa de Francia

AS Mónaco de Guillermo Maripán ya no tiene opciones de título en la Ligue 1 y la final de la Copa de Francia asomaba como obligación para no irse con las manos vacías en la temporada. Sin embargo, al frente estaba el París Saint Germain que no perdonó y pulverizó los deseos monegascos.

El cuadro capitalino se impuso 2-0 y levantó el título por segundo año consecutivo. Los goles fueron obra de Mauro Icardi (19′) y Kylian Mbappé (81′).

El defensa chileno fue titular y si bien tuvo una correcta actuación, se quedó con las ganas de levantar su primer trofeo en Europa.