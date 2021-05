Christiane Endler sumó otro reconocimiento en Europa

Christiane Endler vive una temporada más que brillante en Europa junto al París Saint Germain. Si bien su elenco no clasificó a la final de la Champions League, la chilena deslumbró con notables atajadas.

Precisamente estas acciones le significaron ser reconocida en el equipo ideal de la competición. La capitana de la Roja aparece junto a otras 22 jugadoras que tuvieron una sobresaliente actuación en la cita continental.

Ahora, la nacional centrará todas sus fuerzas en la definición de la Primera División donde las parisinas tienen la primera opción para campeonar.

🌟 𝗨𝗪𝗖𝗟 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 🌟

UEFA’s technical observers have selected their all-star squad of the 2020/21 #UWCL season ✅

❓ Who would be the first four names on your teamsheet?

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 20, 2021