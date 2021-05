El mundo del fútbol saludó al cumpleañero Arturo Vidal

Este 22 de mayo es un día muy especial para Arturo Vidal. El referente de la “Generación Dorada” y volante del Inter de Milán cumple 34 años, motivo por el cual el mundo del fútbol le dedicó emotivos saludos y los mejores deseos en este aniversario.

La Conmebol, FIFA, Colo Colo, Gary Medel, entre otros, festejaron al “Rey”.

🤔 How many box-to-box midfielders hae scored 32 international goals?

🙋‍♂️ @LaRoja boast one. Arturo Vidal was man of the match as they won their 1st @CopaAmerica, superb as they defended their crown and starred in two #WorldCup tournaments 🇨🇱

🎉 Happy birthday, @kingarturo23 👑 pic.twitter.com/ewglJnyRW3

— FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2021