Autoridad sanitaria de Buenos Aires pidió postergar la Copa América por explosivo aumento de casos Covid-19

¿Qué ocurrirá con la Copa América 2021? Luego de que Colombia se descartara de la realización debido a la crisis política-social que atraviesa, Argentina se quedó de manera íntegra con la organización del torneo.

Sin embargo, el explosivo aumento de casos por Covid-19 podría darle otro problema a la Conmebol. Durante este lunes, en diálogo con radio El Destape, Nicolás Kreplak planteó la idea de postergar el evento más antiguo a nivel de selecciones.

“Se podría posponer, nosotros amamos el fútbol. No es que no queremos jugar la copa o que se haga en el país, pero no es el mejor momento. A veces las organizaciones que son más grandes que el país, imponen reglas homogéneas para todos que quizás no siempre se pueden cumplir”, sostuvo el viceministro de salud de Buenos Aires.

“Puede ser un problema. Es complejo, nos está faltando en algunas competencias deportivas poder entender lo que estamos viviendo. Lo ideal sería que el torneo se pospusiera un par de meses, sería mucho más simple“, complementó la autoridad sanitaria.