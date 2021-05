Los Cóndores tienen nuevo auspiciador con miras a los Juegos Olímpicos y Mundial del 2023

Los Cóndores se preparan para uno de los desafíos más importantes en la historia del rugby chileno como lo serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial del 2023 que se llevará a cabo en Francia. Bajo este escenario, Umbro acompañará a Chile Rugby en este importante proceso después de haber firmado un contrato que se extenderá hasta el 29 de febrero del 2024.

La marca inglesa es el sponsor técnico oficial desde el 5 de marzo de 2021, fecha en que el emblemático doble diamante comenzó el acuerdo. Además, ya se encuentra vistiendo a Selknam, primer equipo profesional de este deporte en el país durante su participación en la Superliga Americana de Rugby.

“El rugby chileno está viviendo un crecimiento exponencial. Cóndores, nuestra selección nacional de Rugby, es un plantel que representa nuestros principios y valores a cabalidad, y es un honor para nosotros que una de las marcas deportivas más importantes a nivel mundial nos acompañe en este proceso”, sostuvo Cristian Rudloff, presidente de Chile Rugby.

Showcasing the @chilerugby 21/22 Home and Away kits 🇨🇱.

To celebrate, we’re giving away one of each jersey in our latest Season Ticket prize draw. Click the link below to enter.#Umbro #UmbroRugby pic.twitter.com/kmiDzWcYy1

— Umbro (@umbro) May 24, 2021