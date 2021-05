“Fue algo muy lindo de su parte”: Carla Guerrero detalló su cercana relación con Arturo Vidal

Carla Guerrero, defensa de Universidad de Chile y la Roja, participó en el programa “Sabor a Gol” de TNT Sports y detalló algunos aspectos de su cercana relación con Arturo Vidal.

Todo se remonta a la época en que la jugadora militaba en el Rayo Vallecano y el volante en el Barcelona. “Con Arturo siempre hemos tenido muy buena relación. Durante el tiempo que estuve en España, él fue un 7. Nos decía que lo fuéramos a ver. Hasta hoy, cuando jugamos la Copa Libertadores con la U, él nos subía a sus redes sociales y siempre se lo agradecí. Fue algo muy lindo de su parte“, sostuvo.

Hay que recordar, además, que la “Jefa” sufrió una lesión de rodilla a pocos meses del Mundial de Francia 2019 y estuvo a punto de no ir porque los tiempos de recuperación no eran los óptimos. Bajo esa línea, reveló el apoyo que recibió por parte del “Rey”.

“Lloraba todos los días, pensé en tirar la toalla. Jugábamos con el Rayo Vallecano la Copa de la Reina, hice el gol y minutos después me lesioné. Pasé de la alegría a la tristeza. Fui a ver a Arturo, siempre que iba a Barcelona nos conseguía entradas para ir a verlo. Nos recibía después de los partidos. Hablamos y me preguntó que cómo estaba y me entregó consejos“, aseveró.

“Me dijo “Recupérate, sé que lo vas a lograr”. En mi mente pensé que si él pudo y me está diciendo esto, es porque realmente se puede“, complementó Guerrero, quien estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a la Selección.