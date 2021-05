“Es increíble que, a estas alturas, la Conmebol no tenga un plan B para la Copa América”

Durante este viernes Gonzalo Belloso, ex jugador de Cobreloa y secretario adjunto de la Conmebol, conversó con Radio La Red de Argentina y dejó entrever que Chile es alternativa para organizar de manera conjunta la Copa América con la nación trasandina. De hecho, deslizó la opción de contar con público en las tribunas pese al complejo escenario que viven ambos países por causa de la pandemia del coronavirus.

“No exigimos público, queremos hacer una Copa América segura. Descartamos grandes riesgos, no queremos marcarle a nadie que queremos público. Vamos a tomar todas las medidas de los países que organizan. Entendemos la situación sanitaria. Chile es una de las posibilidades de que haya público. Si no, lo más importante es hacer un buen campeonato“, dijo.

Las palabras del dirigente fueron analizadas por los panelistas de Deportes en Agricultura, quienes criticaron duramente la postura del ente a cargo del fútbol sudamericano.