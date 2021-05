Rodrigo Goldberg da por hecha su salida de la U: “Tengo la certeza de que con Vargas no vamos a seguir”

Rodrigo Goldberg, director deportivo de Azul Azul, conversó con el programa “100% Azules” y dio a entender que su salida de Universidad de Chile es casi un hecho debido a la llegada de los nuevos dueños, cuestión que se debería concretar en los próximos días.

“A mí, personalmente, todavía no me notifican, ni a mí ni a Sergio. Lo más seguro, creo yo, es que la próxima semana deberíamos saber algo. En lo concreto, yo no tengo ninguna comunicación oficial, no conozco a las personas que llegan, no tengo un vínculo con ellos. Tengo prácticamente la certeza de que (con Sergio Vargas) no vamos a seguir“, dijo.

“No me arrepiento un segundo de haber tomado la decisión de trabajar en la U. Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue esta“, complementó el “Polaco”, quien asumió el puesto en abril de 2019, justo cuando el equipo estaba peleando el descenso en el Campeonato Nacional. “No dormía, me costaba mucho ser optimista por lo que veíamos”, aseveró sobre esa situación.

Además, el otrora atacante se refirió a la elección de Rafael Dudamel como técnico, sobre todo si se considera que era la cuarta opción. “Me llenaba el gusto, porque yo soy un convencido de que la U no puede bajar de un 45% o 50% de jugadores formados en el club. Una de las cosas que nos pareció que teníamos que mejorar mucho era el tema defensivo. Nosotros teníamos buenas referencias respecto al tema disciplinario, y una de las cualidades que queríamos y que lo hemos desarrollado junto a él era la promoción de jugadores jóvenes”, cerró.