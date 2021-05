Tenis: Alexa Guarachi se coronó campeona en el dobles del WTA de Estrasburgo

La tenista nacional Alexa Guarachi se coronó campeona este sábado en el cuadro de dobles del torneo WTA 250 de Estrasburgo, en Francia, formando binomio con la estadounidense Desirae Krawczyk.

La chilena (15° del mundo en la especialidad) y la californiana (17°) se impusieron sin inconvenientes en la final a la dupla conformada por la japonesa Makoto Ninomiya (67°) y la china Yang Zhaoxuan (47°).

Con un sólido juego de fondo y una gran sincronización, las finalistas el año pasado del ‘Grand Slam’ de Roland Garros vencieron a las asiáticas con parciales de 6-2 y 6-3, en una hora y 11 minutos de juego.

Guarachi, de 28 años, consigue así el título número 25 de dobles en su carrera y el quinto en la categoría WTA. Consignar que este año además ha ganado los torneos más importantes de su carrera en el circuito, como el WTA 500 de Adelaida, en Australia, y el WTA 1.000 de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

La nacida en Estados Unidos deberá ahora enfocarse en Roland Garros, donde buscará repetir o mejorar la final conseguida el 2020 cuando cayeron ante Timea Babos y Kristina Mladenovic, por 4–6 y 5–7.

