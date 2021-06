Cecilio Waterman le dio una muy buena noticia a Everton

Everton celebró otra buena noticia durante este lunes. Luego del 1-0 sobre Santiago Wanderers en el Clásico Porteño, el elenco viñamarino informó la convocatoria de Cecilio Waterman a la Selección de Panamá para los encuentros contra Anguila y República Dominicana, válidos por las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

“¡Felicitamos a nuestros delantero Cecilio Waterman por su convocatoria. Felicitaciones, hombre agua (sic)!“, sostuvo el club en las redes sociales.

El atacante de 30 años compartirá nómina con tres “viejos conocidos” del fútbol chileno: Armando Cooper (ex Universidad de Chile), Gabriel Torres (ex Huachipato y Universidad de Chile) y Harold Cummings (ex Unión Española).