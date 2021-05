“No es el momento de hacer la Copa América en Sudamérica, no es conveniente”

Roberto Rojas, ex arquero de la Selección Chilena y que reside hace años en Brasil, conversó con Deportes en Agricultura respecto a la designación del gigante sudamericano como sede de la Copa América 2021 en medio de la crisis política por la cual atraviesa y la compleja condición sanitaria producto del coronavirus. Sin ir más lejos, es el tercer país con más contagios y fallecidos luego de Estados Unidos e India.

“Hasta la prensa deportiva está dividida por las condiciones que los jugadores y las selecciones pueden tener, pero el problema es que Brasil está entrando en una tercera ola de la pandemia. Los especialistas en medicina no recomiendan en este momento la Copa América. Si me preguntas, para mí no es el momento de hacer la Copa América en Sudamérica“, sostuvo.

“¿Por qué no atrasarla un año? Eso no va a influenciar en nada el calendario internacional, se tiene que poner el máximo de las fuerzas en las Eliminatorias. Jugar la Copa América, en cualquier país sudamericano, no es conveniente porque los sistemas de salud no están aguantando“, complementó el ex golero, quien detalló la dramática situación hospitalaria que vive el país.

“Aquí están prohibidos los eventos públicos como conciertos, pero autorizas una competencia internacional… En estos momentos, por sistema de salud, no conviene; está difícil y en los próximos días va a estar muy difícil porque los hospitales están al 90% de capacidad”, expresó.

Rojas, además, criticó el nulo conocimiento que tiene la Conmebol respecto al contexto que vive cada nación del Sudamérica y repasó, de cierto modo, el manejo que ha tenido el gobierno de Jair Bolsonaro. “La Conmebol es un organismo que siempre está al margen de lo que ocurre en los países. Brasil no tiene las condiciones y ningún país sudamericano las tiene para ser sede de la Copa América por cuestiones de salud. El gobierno lo autorizó porque es irresponsable. Está en contra de las vacunas para estos problemas y autoriza una competición internacional cuando los restoranes y shoppings están cerrados”, finalizó.