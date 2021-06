“Luli” Aued, la importancia de Zampedri y el “respeto y responsabilidad” en los momentos de suplencia

Información de Nicolás Muñoz Correa

Luciano Aued, volante de Universidad Católica, conversó con Deportes en Agricultura y destacó la importancia de Fernando Zampedri en el equipo. Sin ir más lejos, el delantero ostenta 35 goles y se inscribió en el “Top 50” de los máximos anotadores del club.

“Es un jugador muy importante como tantos otros que tenemos. La mentalidad de Fernando es así, le ha tocado no concretar algunas situaciones, sin embargo, sigue estando predispuesto y pensando en que la mejor es la que sigue y en el minuto 95 hace ese gol. Eso es la muestra de lo que es Fernando, en cualquier momento te puede hacer ese gol y para el equipo tener esa sensación es importante“, aseveró.

El mediocampista, además, reveló la incomodidad que le provocó ser suplente, pero que lo entendió de sobremanera. “Lógicamente no es una situación que me guste, pero sí lo hago con el mayor de los respetos y responsabilidades. También entiendo que me tocó salir como a otros compañeros y yo entendía que, al ser una de las caras visibles y referentes del plantel, tenía que ser ejemplo en este caso”, cerró.