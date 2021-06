Cristian Garin dio vuelta un partido increíble y sigue en carrera en Roland Garros

Cristian Garin (23° ATP) batalló más de cuatro horas para seguir más vivo que nunca en Roland Garros. Por la segunda ronda del Grand Slam francés, derrotó al estadounidense Mackenzie McDonald (119°) por 4-6, 4-6, 7-6, 6-3 y 8-6.

El nacional se sobrepuso a estar dos sets abajo y de manera paulatina se fue metiendo en el partido. Así, descontó en la tercera manga e igualó en la cuarta.

La quinta, que no contó con tie break, se caracterizó por el evidente cansancio de ambos singlistas. Sin embargo, el chileno aprovechó las licencias de su rival y un quiebre en el último juego le permitió quedarse con el duelo.

Ahora, en la tercera fase, enfrentará al también estadounidense Marcos Giron (84°) que dejó en el camino a argentino Guido Pella.

✅ Down two sets

✅ Down two match points@Garin_Cris completes a grueling 4-6, 4-6, 7-6(7), 6-3, 8-6 comeback over McDonald. #RolandGarros pic.twitter.com/8rqTAYLmCx

— ATP Tour (@atptour) June 2, 2021