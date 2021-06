Programación de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022

Este jueves 3 y viernes 4 de junio se llevarán a cabo los cinco partidos de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Bolivia y Venezuela abrirán la jornada en La Paz mientras que la Selección Chilena desafiará a Argentina en Santiago del Estero. ¿El resto de los partidos? Mira la programación.

Jueves 3 de junio

16:00 | Bolivia vs. Venezuela | Estadio Hernando Siles, La Paz

18:00 | Uruguay vs. Paraguay | Estadio Centenario, Montevideo

20:00 | Argentina vs. Chile | Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero

22:00 | Perú vs. Colombia | Estadio Nacional, Lima

Viernes 4 de junio

20:30 | Brasil vs. Ecuador | Estadio José Pinheiro Borda, Porto Alegre