Cero goles: la otra gran deuda que dejó Rafael Dudamel en la U

“(El partido) lo viví con tristeza, no era lo planteado cuando llegamos a Chile, pero hoy quiero compartir con todos ustedes cómo me voy: nos vamos en paz, tranquilos; pero no felices. Nos imaginábamos con una vuelta olímpica a final de temporada y nos hemos dado por completo, nos dimos al máximo”.

Rafael Dudamel cerró su etapa en Universidad de Chile con un empate sin goles ante Palestino y el quinto peor rendimiento de la era Azul Azul. Durante los 195 días que permaneció en el puesto, nunca impregnó una identidad de juego y, peor aún, una estabilidad en cuanto a resultados.

Sin embargo, el técnico también dejó “otra deuda” en su paso por el Centro Deportivo Azul: su pésimo rendimiento ante Colo Colo y Universidad Católica. Ante sus archirrivales dirigió tres partidos con dos empates, una derrota (11,1% de rendimiento) y cero tantos a favor.

Otra estadística que gráfica el paupérrimo paso del venezolano por el elenco universitario.