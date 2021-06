“No me ha llamado nadie”: Lasarte y la incertidumbre por la presencia de la Roja en la Copa América

Martín Lasarte habló este lunes en conferencia de prensa y se refirió a la incertidumbre por la presencia de la Roja en la Copa América 2021 que se disputará en Brasil. ¿Irá o no la delegación nacional?

“En una habitación tenemos una pizarra, donde vamos evaluando a diario las tareas. Damos vuelta la pizarra y está todo el tema que tú hablas. Los partidos de Eliminatorias te llevan el cien por ciento de tu energía, postura e información.”, inició el uruguayo, quien lamentó el escaso tiempo entre ambas competiciones.

“Queda poco tiempo, y ese poco tiempo lamentablemente no los hemos diseñado nosotros. Es la contingencia, pero hemos podido manejar algunas pautas de viajes, a dónde y cómo irnos, los horarios de los partidos… No lo tenemos muy claro“, aseveró.

“Machete”, además, reconoció que no ha sido contactado por ningún miembro de las otras asociaciones. “Hay muchas situaciones dudosas e interrogantes que nos demandarían muchos planes en medio de las Eliminatorias. Hoy, las Eliminatorias tiene nuestro foco de atención. A mí no me ha llamado nadie, pero me encantaría tener una charla y una puesta en común para ver la idea de los colegas“, afirmó.

“No tengo ningún elemento, nada… Ningún colega me ha llamado, he averiguado pro mi cuenta lo que pasa en otros lugares, casi en una labor periodística, pero no tengo ninguna pauta ni para evaluar lo que puede ocurrir”, cerró Lasarte.