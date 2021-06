“Me fui tranquilo de Colo Colo”

Carlos Carmona goza de un pasar en Coquimbo Unido, cuadro donde inició su carrera profesional y regresó este 2021 luego de un turbulento final de etapa en Colo Colo. En diálogo con el portal En Cancha, el volante rememoró la última temporada vivida en Macul.

“Nos tocó vivir una situación complicada, pero creo que aprendí que los grupos sacan adelante las cosas. Al final sacamos una tarea que era impensada para Colo Colo, no es un equipo que juega estas cosas, pero nos vimos envueltos en una situación así y lo pudimos sacar adelante. Aprendí que la convicción y los grupos cuando están unidos, sacan las cosas adelante”, dijo.

“Para todos fue muy duro. Cuando llegó Quinteros, no tuve la opción de ser titular y después con el correr de los partidos empecé a tener esa opción. Intenté hacer lo mejor posible tanto dentro como fuera de la cancha”, complementó el ex seleccionado, quien recordó la tensión y angustia vivida en las últimas semanas previas a la promoción contra Universidad de Concepción.

“Cuando uno vive este tipo de situaciones límites es bueno tener conversaciones y estar pendiente de la parte psicológica. La gente más experimentada junto con los jóvenes pusimos todo de nuestra alcance para salir de esta situación, creo que no la merecíamos pese a que fuimos nosotros los que entrábamos a la cancha. Lo bueno es que se sacó esto adelante y no quedamos en la historia negra del club lo que habría sido muy lamentable. Superamos la situación a veces con fútbol, en otras ocasiones con garra y amor propio, pero se logró el objetivo que era lo mínimo que podíamos hacer”, aseveró.

¿Esperaba otra manera de salir del “Cacique”? “No sé si otra salida, porque no soy ídolo de Colo Colo o algo por el estilo, pero me fui tranquilo, intenté hacer lo mejor posible en lo último que me tocó jugar y que el técnico me dio la confianza. Si me hubiera ido con un título o no, esas cosas ya pasan a segundo plano, yo me fui tranquilo. Después la tranquilidad se transformó en felicidad rápidamente, ya que a los pocos días firmé con Coquimbo, yo quería volver y ya tenía hablado pese a como terminara en Colo Colo que iba volver al Coquimbo”, cerró.