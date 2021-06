Histórico ex árbitro argentino destrozó decisión de Éber Aquino: “No fue penal”

El polémico penal que cobró Éber Aquino en el 1-1 entre Chile y Bolivia tras una mano de Guillermo Maripán aún da vueltas en el mundo del fútbol. Javier Castrilli, ex árbitro argentino y uno de los mejores del continente en la década del ’90, cuestionó la decisión del paraguayo.

“Maripán no tuvo intención. ¡¡¡El disparo fue a un metro de distancia!!! Y el brazo justifica su ubicación porque acompañó el movimiento giratorio queriendo cubrirse del disparo y evitar el impacto. Ergo: No fue antinatural y menos tuvo intención de bloquear. No fue penal“, dijo a través de las redes sociales.

“Cuesta interpretar por qué le pasaron al árbitro un ángulo de imagen y con cuadro detenido donde pretenden demostrar que fue intencional y antinatural. La regla habla claramente y dice: “… cuando la posición no sea consecuencia de su movimiento…”. El movimiento del brazo de Maripán está plenamente justificado por su movimiento giratorio”, complementó el trasandino, quien destrozó la poca convicción del controvertido juez guaraní.

“Observen la poca convicción con la que Eber Aquino señala el penal. El lenguaje corporal no miente. En tiempo real estuvo a cuatro metros de la acción y no hubo sanción. Inducido por el VAR con sus imágenes e interpretaciones erráticas cambió de opinión”, cerró.

