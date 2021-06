Italia dominó sin sobresaltos y goleó a Turquía en el debut de la Eurocopa

Roma albergó el inicio de la edición 2020 de la Eurocopa y lo hizo con el partido entre Turquía e Italia. Luego de una emotiva ceremonia de inauguración donde participaron Andrea Bocelli, Martín Garrix, The Edge y Bono, ambos elencos salieron a la cancha y protagonizaron un duelo donde hubo un claro dominador.

Bajo esa línea, “La Nazionale” impuso sus términos y goleó 3-0 con anotaciones de Merih Demiral en arco propio (53′), Ciro Immobile (66′) y Lorenzo Insigne (79′).

La primera fecha del grupo A se completará a las 09:00 este sábado con el compromiso entre Gales y Suiza en Bakú, Azerbaiján.

⏰ RESULT ⏰

⚽️ EURO 2020 opens with a bang!

🇮🇹 Immobile & Insigne on target as Italy start with emphatic win in Group A…

🇹🇷 Turkey remain winless against the Azzurri @azzurri = your team to watch? 👀#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021