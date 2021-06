Eurocopa: Eslovaquia sorprendió a la Polonia de Robert Lewandowski

Eslovaquia dio una de las sorpresas de la primera fecha de la Eurocopa 2020 y derrotó 2-1 a Polonia que contó con Robert Lewandowski como capitán.

Wojciech Szczęsny en arco propio (18′) y Milan Škriniar (69′) marcaron para los eslovacos mientras que Karol Linetty descontó para los albirrojos (46′) que terminaron con 10 jugadores por la expulsión de Grzegorz Krychowiak.

El infortunio del arquero, además, pasó a la historia por ser el autogol más rápido del torneo de selecciones.

