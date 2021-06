Mayne-Nicholls recordó su paso por Colo Colo y detalló su relación laboral con Paredes

Harold Mayne-Nicholls, ex vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, recordó su convulsionado paso por la concesionaria a cargo de los destinos de Colo Colo e hizo una sentida autocrítica.

“Hay muchísimas divisiones. Es poco agradable saber que hay un nuevo directorio, ponernos de acuerdo. ¡Fracasé rotundamente! En vez de eso, se acentuaron divisiones absurdas. Más allá de los líos, soy un agradecido de haber ido a Colo Colo. Si hay un club grande, ese es Colo Colo“, sostuvo en conversación con Círculo Central de TV+.

El ex timonel de la ANFP, además, abordó el polémico episodio donde el plantel se amparó en la Ley de Protección del Empleo y fue enviado a la Asociación de Fondos de Cesantía (AFC). “No fui yo el de la idea, sí la apoyé. Uno lleva un plan de negociación“, expresó.

El antofagastino también detalló su relación con Esteban Paredes. “No logró entrar nunca, él quería otro plan y buscó por otras partes y no pudo. Me parece muy normal que como capitán haya querido hablar con el presidente Aníbal Mosa. No tengo mala relación con Paredes”, cerró.