“Mono” Sánchez pidió perdón tras ser detenido por conducir ebrio: “Me avergüenza”

Diego Sánchez, arquero y capitán de Unión Española, fue detenido durante la noche de este lunes en Ñuñoa luego de ser sorprendido conduciendo su vehículo en estado de ebriedad. Horas después fue dejado en libertad y quedó apercibido bajo el artículo 26 de la Ley de Alcoholes.

Este martes, ya más en frío, el futbolista utilizó sus redes sociales para disculparse por la infracción cometida.

“Pido perdón a Unión Española y a sus hinchas por este error, el cual asumiré como hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Pido perdón a mi novia, familia e hijos, a quienes siempre he tratado de inculcarles lo mejor. Nunca he pasado esta situación y me avergüenza”, expresó.