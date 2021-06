Eurocopa: Italia goleó y aseguró su clasificación a los octavos de final

Italia se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final de la Eurocopa 2020 gracias al 3-0 sobre Suiza en Roma. Manuel Locatelli en dos oportunidades (26′, 52′) y Ciro Immobile marcaron los tantos.

La escuadra azul llegó a los seis puntos en el Grupo A y aseguró su puesto en la próxima ronda.

En la última jornada enfrentará a Gales en un duelo que definirá el liderato zonal.

🇮🇹 Italy become the first team to reach the Round of 16. Bravo, @azzurri 👏👏👏#EURO2020 | #ITA

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021