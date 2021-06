¿Lo logrará? Eduardo Vargas se ilusiona con ser el goleador histórico de la Copa América

Eduardo Vargas ha dicho presente en cuatro ediciones de la Copa América (2015, 2016, 2019, 2021) y ostenta 13 goles, cifra con la cual igualó el registro de Gabriel Batistuta. Además, quedó a cuatro del brasileño Zizinho y el argentino Norberto Méndez, goleadores históricos de la competición.

Precisamente el renquino se ilusiona con tener ese sitial. “Para mí es un logro muy importante. Me siento muy feliz por estar dentro de los 10 goleadores históricos de la Copa América y aún me quedan cuatro o cinco partidos si llegamos a clasificar, para seguir creciendo y me gustaría estar dentro de los cinco o quizás ser el primero“, dijo.

El atacante también adelantó lo que será el encuentro ante Bolivia, programado para este viernes 18 de junio a las 17 horas en Cuiabá, y recordó el amargo 1-1 de hace algunos días en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Todo el mundo sabe que tuvimos muchas opciones de gol. No salió el gol, pero creo que si salía uno salían quizás cinco por la cantidad de llegadas. Será distinto porque vienen de perder con Paraguay, tienen jugadores contagiados. Vamos a enfrentar el partido de igual manera que jugamos allá (en Chile) y contra Argentina”, puntualizó.