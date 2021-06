Unión Española anunció sanciones para Diego Sánchez tras conducir ebrio

Durante la noche del lunes Diego Sánchez, capitán y arquero de Unión Española, fue detenido por manejar en estado de ebriedad. Luego de algunas horas, fue dejado en libertad y quedó apercibido bajo el artículo 26 de la Ley de Alcoholes. Mediante las redes sociales, pidió perdón. “Asumiré este error como hombre y el que aseguro no se volverá a repetir. Nunca he pasado esta situación y me avergüenza”, expresó.

Este miércoles, mediante un comunicado, el cuadro hispano abordó el incidente protagonizado por el guardavallas y anunció algunas medidas disciplinarias, entre ellas la pérdida de la capitanía y titularidad “hasta la completa aclaración de los hechos”.

Sobre la misma, detalló que las negociaciones para la renovación del vínculo a final de temporada “quedan suspendidas”.