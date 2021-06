Eurocopa: Ucrania derrotó a Macedonia del Norte en un partido histórico

Ucrania derrotó 2-1 a Macedonia del Norte y sigue con sus opciones intactas en la Eurocopa 2002. El partido, además, pasó a la historia por el arbitraje de Fernando Rapallini, quien se convirtió en el primer juez sudamericano que dirigió en la competición.

Andrii Yarmolenko (29′) y Roman Yaremchuk (34′) marcaron para los dirigidos de Andrii Shevchenko mientras que Ezgjan Alioski (57′) descontó para los normacedonios.

Así las cosas, el cuadro amarillo sumó sus primeros tres puntos y se jugará el “todo o nada” contra Austria en la última jornada del Grupo C.

Por su parte, la debutante Macedonia del Norte no tiene unidades y quedó al borde de la eliminación.

