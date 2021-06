Eurocopa: Suecia logró su primera victoria y le puso tarea a España

Suecia logró su primera victoria en la Eurocopa 2020 y encendió las cosas en el Grupo E. El cuadro escandinavo se impuso 1-0 sobre Eslovaquia, alcanzó los cuatro puntos y le puso tarea a España que se medirá ante Polonia.

Emil Forsberg, mediante lanzamiento penal, anotó la única cifra (77′).

Así las cosas, en la última fecha el conjunto amarillo enfrentará a Polonia mientras que los eslovacos irán por la clasificación contra los ibéricos.

