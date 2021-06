Lasarte elogió el estreno goleador de “Big Ben” y explicó el cambio de Arturo Vidal

Lo primero que hizo Martín Lasarte luego del 1-0 de Chile sobre Bolivia por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa América Brasil 2021 fue elogiar el estreno goleador de Ben Brereton Díaz. “Creo que para Ben era una ocasión importante, pero difícil. Jugar en una Selección, como titular, y donde no hablan el idioma que él domina. Está haciendo un gran esfuerzo por entender. Los compañeros están ayudando mucho. Tuvo su oportunidad y la aprovechó, debe haber sido una situación muy motivante. Hizo un gran trabajo, terminó agotado, cosa lógica”, dijo.

El técnico de la Roja, además, explicó la salida de Arturo Vidal en el complemento. “Lo saqué porque lo vi cansado. Creo que está buscando su mejor forma pero haciéndolo en plena competencia no es fácil. Cuando un jugador termina con dificultades físicas la temporada y después se enferma y está varios días afuera y después vuelve… no es Superman. Necesita un periodo de preparación, pero en plena competencia hacerlo no es fácil. Me imagino que para él ser sustituido debe ser frustrante, pero tenemos que buscar las mejores herramientas para el equipo para ojalá ver más adelante la mejor versión de él“, aseveró.

En lo que respecta a lo táctico, el uruguayo reconoció las dificultades que les produjo Bolivia. “En el partido de Santiago dominamos mucho más en el primer tiempo. Hoy Bolivia nos generó mucho más que el otro día. Nos crearon problemas. Quizás hay que intentar materializar antes las ocasiones que nos generamos. Bolivia encaró el juego con un poder, con convencimiento, es un equipo difícil”, cerró.