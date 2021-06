Copa América: La ‘Roja’ igualó con Uruguay y se acerca a cuartos de final

La selección chilena firmó este lunes un empate a un gol ante su similar de Uruguay, quedando bien aspectado para clasificar a cuartos de final, en compromiso válido por el Grupo A de la Copa América disputado en el Arena Pantanal de Cuiabá.

Un resultado que le permite al combinado que dirige Martín Lasarte quedar momentáneamente al frente de la tabla con cinco puntos. Segundo se ubica Argentina con cuatro unidades y más atrás aparecen Paraguay, con tres, Uruguay, con uno, y cierra Bolivia sin positivos.

La ‘Roja’ no comenzó bien el encuentro. No contaba con la posesión de la esférica, presentaba ciertas imprecisiones en el juego y le cedía terreno peligrosamente a la ‘Celeste’, que pese a su mayor dominio no llegaba con real peligro al arco de Claudio Bravo.

En la primera llega a fondo del ‘Equipo de Todos’, a los 26 minutos, se rompió el cero. Tras una gran pared con Ben Brereton, Eduardo Vargas ingresó con ventaja al área por derecha y definió con un potente remate cruzado. Golazo.

Tras la apertura de la cuenta, Chile ganó en confianza y aquello le permitió tener la esférica y manejarla con calma. Con la ventaja del bicampeón de América ambos combinados se fueron al descanso.

Ya en el complemento, la ‘Roja’ avisó a fondo a los 51 minutos. Luego de un pase de Mauricio Isla por derecha, Arturo Vidal sacó un derechazo desde fuera del área que se fue elevado por sobre el arco defendido por Fernando Muslera.

El partido era de ida y vuelta en Cuiabá. A los 65’ fue el turno de los charrúas mediante Facundo Torres, quien empalmó de zurda a la entrada del área y Bravo estuvo notable para desviar volando hacia su izquierda.

En la jugada siguiente, en el tiro de esquina, llegaría el empate para los de Oscar Tabárez. Envío desde la derecha. Matías Vecino ganó en el primer palo y en el segundo apareció Luis Suárez para ganarle la marca a Arturo Vidal y definir en plena área chica.

Luego de la igualdad, Uruguay manejó la pelota y hacía daño con los centros desde las orillas. Incluso, desde los 85’, jugó con un hombre más luego que se fuera lesionado Erick Pulgar cuando Lasarte ya había realizado los tres cambios.

Poco antes, a los 78’, Chile tuvo el desnivel en el Arena Pantanal. Centro desde la izquierda y la pelota le quedó en el área a Luciano Arriagada, quien remató ante el achique de Muslera y el balón salió pegado al poste.

Repartición de puntos en este tercer duelo de Chile por el Grupo A. Su próximo encuentro será el jueves 24 de junio ante Paraguay, cerrando su paso por la fase grupal, en el Estadio ‘Mane Garrincha’ de Brasilia.