El “grupo de la muerte” de la Eurocopa se cerró con un doble empate

Francia empató 2-2 ante Portugal y se adjudicó el Grupo F de la Eurocopa 2020. Cristiano Ronaldo adelantó a los lusos (31′) mediante lanzamiento penal, pero Karim Benzema a través de la misma vía igualó (45’+2′). El delantero del Real Madrid repitió a los 47′, pero el capitán luso emparejó todo desde los 12 pasos (60′) y logró otro récord superlativo.

Alemania, por su parte, sufrió más de lo pensado ante Hungría y gracias al 2-2 obtenido también se inscribió en la ronda de los 16 mejores. Adam Szalai (11′) y Andras Schafer (68′) convirtieron para los húngaros; Kai Havertz (66′) y Leon Goretzka (84′) lo hicieron en los germanos.

Así las cosas, los tres grandes del “grupo de la muerte” siguen en carrera por el trofeo.

🤔 Best player on show? #EURO2020

🇩🇪 Havertz & Goretzka net as Germany come from behind to qualify 🇭🇺 Hungary eliminated after dramatic game in Munich

🤝 It ends in draws in tonight’s Group F encounters:

✅ France and Germany secure their spots in the next round.

✅ Portugal qualify via a third-place finish.#EURO2020 | #FRA | #GER | #HUN pic.twitter.com/677tP7qvzZ

