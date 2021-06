Un histórico tensionó el ambiente de la interna paraguaya antes de enfrentar a Chile

Este jueves a las 20 horas en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, Chile y Paraguay se enfrentarán por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa América Brasi 2021. En la antesala del partido, un histórico alteró de sobremanera la interna guaraní.

¿De quién hablamos? De José Luis Chilavert, quien en diálogo con el periodista Humberto Rubin, criticó el manejo que ha tenido al escuadra albirroja. “Las personas que están al mando de la selección son personas fracasadas. No digo que Berizzo sea un mal técnico, digo que no es el técnico que Paraguay necesita. Paraguay perdió la identidad, son años de errores. El futbolista paraguayo está perdido”, dijo.

“Paraguay tiene buenos jugadores, deben jugar en un sistema más conservador, un 4-4-2. Me duele verle a Almirón jugar solo, los demás no suben con él. Con Argentina jugó un partido horrible, pero si no chutas al arco no se va a poder ganar”, complementó el ex arquero.