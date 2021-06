Club de La Liga se sumó a los interesados por Ben Brereton

La Copa América Brasil 2021 le vino como “anillo al dedo” a Ben Brereton. El delantero del Blackburn Rovers, hijo de padre inglés y madre chilena, ha sido una de las revelaciones de la Roja y en cuatro partidos aportó con un gol, una asistencia y su tasación sufrió importantes cambios.

Durante las últimas horas surgió el interés del Leeds United, cuadro de la Premier League dirigido por Marcelo Bielsa. Sin embargo, apareció otro oferente: Real Sociedad.

De acuerdo a lo informado por AS, la “Unidad de Reclutamiento” del elenco vasco tiene una lista en la cual figura el oriundo de Stoke On Trent. Eso sí, aún no existe ninguna negociación con el conjunto del condado de Lancashire.