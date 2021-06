El fracaso neerlandés en la Eurocopa cobró su primera víctima

Países Bajos finalizó invicto y con puntaje perfecto en el Grupo C de la Eurocopa 2020, pero quedó eliminado ante República Checa en los octavos de final (2-0). El traspié continental trajo serias consecuencias: este martes se conoció la renuncia del técnico Frank de Boer.

“Anticipándome a la evaluación, he decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro. Cuando se me acercaron para convertirme en seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también era consciente de la presión que me iba a sobrevenir desde el momento en que me nombraron, que la presión solo está aumentando ahora”, sostuvo.

El técnico, además, reconoció que el ambiente post eliminación era inviable para su continuidad. “Esa no es una situación saludable para mí, ni para la plantilla en el período previo a un partido tan importante para el fútbol neerlandés en su camino hacia la clasificación para la Copa del Mundo. Quiero agradecer a todos, por supuesto a los fanáticos y los jugadores. Mis felicitaciones también a la gerencia que ha creado un clima deportivo de primer nivel aquí en el campus“, cerró.

Ahora, la escuadra naranja deberá buscar al reemplazante del ex volante. Sin ir más lejos, en septiembre afrontará las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022.