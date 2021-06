Eurocopa: así se jugarán los cuartos de final

Este martes se cerraron los octavos de final de la Eurocopa 2020 y se definieron los dos últimos clasificados a los cuartos. Inglaterra superó 2-0 a Alemania en Londres y Ucrania hizo lo mismo sobre Suecia en Glasgow (2-1).

Dicho esto, así quedaron las sedes, días y horarios de las llaves que dirimirán al nuevo monarca del Viejo Continente.

2 de julio

12:00 | Suiza vs. España | Estadio Krestovski, San Petersburgo (Rusia)

15:00 | Bélgica vs. Italia | Estadio Allianz Arena, Múnich (Alemania)

3 de julio

12:00 | República Checa vs. Dinamarca | Estadio Olímpico, Bakú (Azerbaiyán)

15:00 | Ucrania vs. Inglaterra | Estadio Olímpico, Roma (Italia)

