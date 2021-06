Eurocopa: Inglaterra sentenció a Alemania y cerró el ciclo de Joachim Löw

Inglaterra derrotó 2-0 a Alemania y se convirtió en el séptimo clasificado a los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

Luego de un primer tiempo muy parejo, las emociones llegaron en la parte final del segundo lapso. Raheem Sterling, luego de un centro de Luke Shaw, superó la resistencia de Manuel Neuer y abrió la cuenta (77′). Thomas Müller tuvo una inmejorable ocasión para empatar, pero su remate se fue apenas desviado.

El golpe definitivo lo dio Harry Kane, quien tras asistencia de Jack Grealish convirtió a los 86 minutos. Así las cosas, el conjunto de Gareth Southgate espera al ganador de la llave entre Suecia y Ucrania.

Por su parte, los germanos se despidieron del torneo y de su técnico Joachim Löw, quien cerró una etapa de 15 años donde ganó la Copa Mundial de Brasil 2014 y la Copa Confederaciones de Rusia 2017, esta última a la Roja.

⏰ RESULT ⏰

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling & Kane net as England reach the quarter-finals 🎉

🇩🇪 Germany lose in the round of 16 at a major tournament for the first time.

🤔 Fair result at Wembley Stadium?#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021