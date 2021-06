Marcelo Díaz se despidió de Racing Club: “Acá consiguieron que me sintiera feliz”

Y llegó el día del adiós. Luego de tres años y dos títulos conseguidos, Marcelo Díaz cerró su ciclo en Racing Club. Mediante un emotivo video publicado en las redes sociales del club, el chileno se despidió de los hinchas.

“Dicen que todas las historias tienen un final y parece que es cierto nomás. Hoy me toca contarles que no voy a seguir siendo jugador de Racing. Me valoraron de una forma atípica en el fútbol. Acá lograron que me enamorara de la locura con la que los hinchas viven la pasión por esta camiseta. Acá consiguieron que me sintiera feliz“, dijo.

El volante, quien llegaría en los próximos días a Club Libertad de Paraguay, no ocultó su tristeza pero también gratitud por el cariño recibido. “¿Qué siento mientras escribo estas líneas? Gratitud por la oportunidad que me brindó esta institución a mediados de 2018, tranquilidad por haberlo dejado todo por el equipo desde el primer día. (Siento) mucha tristeza por no haberme podido despedir de ustedes en un Cilindro repleto”, aseveró.

“Pase lo que pase, (Racing) será por siempre mi casa. Racing se metió adentro de mi corazón y nunca va a salir”, cerró.