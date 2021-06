Felipe Campos se despidió de Colo Colo: “Me voy feliz”

Luego de cinco años, 99 partidos disputados y cinco títulos obtenidos, Felipe Campos cerró su etapa en Colo Colo. El defensa, quien terminó contrato este 30 de junio, dijo adiós al cuadro albo y lo hizo con una emotiva carta.

“Como todo sueño, sabía que en algún momento acabaría… quizás no fue como quería terminar esta hermosa aventura que me enseñó mi padre, mis hermanos y mi familia, pero me voy feliz. Me pregunto: ¿cuántos cumplen sus sueños? Sé que pocos los cumplen. Por mi parte cumplí el mío y el de muchas personas que deseaban que pisara ese hermoso estadio Monumental. Me tocó la alegría de ser campeón y también momentos duros como el partido de la permanencia”, sostuvo.

El jugador de 27 años, además, hizo un balance de su paso por Macul y tuvo sentidas palabras para los hinchas. “Muchos tendrán sus puntos de vista de cómo fue mi estadía en Colo Colo, que son válidos, pero lo que quiero que sepan es que desde el lugar que me tocó estar siempre traté de aportar, ya sea dentro o fuera de la cancha. Me quedo tranquilo con que siempre fui feliz cuando entrenaba con mis compañeros a los cuales considero como mi segunda familia, siempre les entregaba alegría, siempre ayudé y traté de llevar a Colo-Colo donde merece estar: ¡EN LO MÁS ALTO!”, expresó.

