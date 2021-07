Italia superó a la eterna candidata Bélgica y enfrentará a España en semis

Italia ganó la segunda llave de los cuartos de final de la Eurocopa 2020 y clasificó a la ronda de los cuatro mejores.

El cuadro peninsular se impuso 2-1 a una Bélgica que nuevamente se quedó con el cartel de “candidato”.

Nicoló Barella (31′) y Lorenzo Insigne (44′) marcaron para los italianos mientras que Romelu Lukaku descontó vía lanzamiento penal (45’+2′).

En la penúltima ronda se enfrentará a España que dejó en el camino a Suiza.

🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021