Inglaterra goleó a Ucrania y clasificó a semifinales de la Eurocopa

La escuadra dirigida por Gareth Southgate fue una aplanadora, superó con tranquilidad a Ucrania y clasificó a la ronda de los cuatro mejores de la Eurocopa. La apertura de la cuenta llegó rápidamente en el Estadio Olímpico de Roma. A los 4’ Harry Kane puso el 1-0 con que los ingleses se fueron en ventaja al descanso.

En el segundo tiempo Inglaterra liquidó el encuentro en los primeros minutos. A los 47’, Harry Maguire estiró las cifras y a los 50’ Harry Kane marcó el tercero para los ingleses. El cuarto y definitivo llegó a través del jugador del Liverpool, Jordan Henderson, quien a los 63’ sentenció el partido.

El combinado inglés se convirtió en el último clasificado a semifinales y enfrentará a Dinamarca en la ronda de los cuatro mejores.

