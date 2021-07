Roger Federer avanzó a octavos de final de Wimbledon y alcanzó histórico registro

El tenista Roger Federer (8º ATP) derrotó al local Cameron Norrie (34º ATP) en la tercera ronda de Wimbledon y se metió entre los mejores 16 del certamen.

El ex número uno se quedó con los primeros dos sets del partido, y aunque tuvo un bajón en la tercera manga, supo reponerse y se impuso por 6-4, 6-4, 5-7 y 6-4.

Con este triunfo, el suizo alcanzó un registro histórico. A sus 39 años y casi 11 meses, se convirtió en el tenista de mayor edad en llegar a los octavos de final de Wimbledon en 46 años. En aquella ocasión Ken Rosewall, disputó la ronda de los 16 mejores con 40 años y casi 8 meses.

Ahora, Federer enfrentará a Lorenzo Sonego (27º ATP), a quien derrotó en Roland Garros 2019.

Now EIGHTEEN times into the second week!@RogerFederer’s pursuit of title No.9 continues with a 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 victory over Cameron Norrie#Wimbledon pic.twitter.com/eLaCK4bgKH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021