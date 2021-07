Novak Djokovic terminó con el sueño londinense de Cristian Garin

Hasta este lunes duró la participación de Cristian Garin (20° ATP) en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. El chileno cayó en tres sets ante el serbio Novak Djokovic (1°) y cerró la que fue su mejor actuación en el pasto londinense.

El europeo tardó apenas 25 minutos en llevarse la primera manga por 6-2. Dos quiebres en el primer y quinto juego, además de una solidez en el servicio, le bastaron para imponerse. Sin embargo, el nacional dio pelea en el segundo, pero desaprovechó dos ‘break points’, cuestión que sí capitalizó el balcánico en el noveno ‘game’ y se lo adjudicó por 6-4.

El parcial definitivo fue casi una réplica del inicial y no sólo por el resultado (6-2), sino porque el líder del ranking mundial tuvo una performance perfecta con dos rompimientos del saque y una seguridad tanto en el fondo de cancha como la red.

Así las cosas, la primera raqueta chilena dijo adiós a la capital de Inglaterra.

#Wimbledon quarter-finalist for a 12th time…

Defending champion @DjokerNole defeats Cristian Garin 6-2, 6-4, 6-2 to reach the final eight pic.twitter.com/skJOrqvjx3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021