“Le faltó el respeto”: Tiane Endler le respondió a Ryann Torrero por nómina de la Roja olímpica

La exclusión de Ryann Torrero fue una de las sorpresas en la nómina de la Roja olímpica. La arquera de Santiago Morning, quien formó parte del proceso liderado por José Letelier, no irá a Tokio 2020 y será reemplazada por Antonia Canales.

“No podemos controlar todo lo que pasa en la vida, pero podemos controlar nuestra respuesta. Mi enfoque está en el futuro, las oportunidades por venir y en continuar mi trabajo en la Selección. Todo mi apoyo a mis compañeras”, sostuvo la jugadora, quien posteriormente publicó una carta en las redes sociales donde se manifestó “dolida”.

Este miércoles Christiane Endler le respondió con todo a su compañera. “Esto que voy a decir es personal porque a mí me ha tocado entrenar con ella. Para estar acá hay que respetar a los entrenadores, hay que respetar al cuerpo técnico y hay que respetar también a las otras jugadoras. No sólo se necesita tener talento, sino que también una buena actitud en los entrenamientos y junto a tus compañeras”, dijo.

Esa no fue la única acusación establecida por la flamante incorporación del Olympique de Lyon. “Me tocó vivir en las últimas giras junto a ella que le faltó el respeto al entrenador de arqueros, que tuvo muy mala actitud para entrenar junto a nosotras y a mí normalmente no me gusta referirme a estos temas porque queda en la interna, pero no me parece justo que después salgan diciendo cosas en las redes sociales y que no haya derecho a réplica. Esto lo digo como opinión personal, pero yo al menos no aguanto la falta de respeto a los entrenadores o a cualquier persona que trabaje con nosotras“, aseveró.