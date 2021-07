Flamengo de Mauricio Isla demoró pocas horas en anunciar a su nuevo técnico

Durante la madrugada de este sábado a través de las redes sociales, Flamengo de Mauricio Isla anunció la desvinculación del técnico Rogério Ceni, quien estuvo ocho meses y consiguió tres títulos. “El Club le agradece sus servicios y le desea éxito en los próximos retos“, manifestó.

Sin embargo, la institución carioca demoró pocas horas en encontrar al reemplazante. ¿El elegido? Renato Gaúcho, quien viene de un exitoso paso por Gremio de Porto Alegre donde ganó siete trofeos, entre ellos la Copa Libertadores 2017 y la Recopa Sudamericana 2018.

Precisamente el debut del flamante entrenador será ante Defensa y Justicia de Argentina por la ida de los octavos de final del torneo continental.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios.

No jogo contra a Chapecoense, a equipe será comandada por Maurício Souza. #CRF

— Flamengo (@Flamengo) July 10, 2021